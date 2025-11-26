قرقاش نفى تزويد قوات الدعم السريع بالأسلحة: القوات السودانية خاضعة لسيطرة "الإخوان المسلمين"

أشار المستشار الدّبلوماسي للرّئيس الإماراتي ​أنور قرقاش​، إلى أنّ "بلاده تعتبر نفوذ جماعة "​الإخوان المسلمين​" في ​السودان​ تهديدًا أمنيًّا إقليميًّا كبيرًا". واتهم وزارة الخارجيّة الموالية للقوّات المسلّحة السّودانيّة بأنّها "خاضعة لسيطرة الإخوان المسلمين بالكامل".

وجدّد في مقابلة مع شبكة "CNN" الأميركيّة، نفي الإمارات تزويد "قوات الدعم السريع" بالأسلحة خلال فترة الحرب الأهليّة، لافتًا إلى أنّ "المصالح الاقتصاديّة لبلاده في الدّولة الأفريقيّة الّتي مزّقتها الحرب، ضئيلة". وشدّد على أنّ "الجهات المتحاربة لا تستحق دورًا" في مستقبل السودان.

وركّز قرقاش على أنّ "الكثير من الضّجيج الّذي نراه اليوم على وسائل التواصل الاجتماعي، وخاصّةً العربيّة، مُصنّع، إنّه ضجيج مُوجّه... هذه هي الطّريقة الخاطئة للتعامل مع الإمارات"، مؤكّدًا أنّه "إذا وضعتنا تحت الضّغط، فسنصبح في الواقع أفضل في التعامل مع الأزمات وإيجاد أفكار بنّاءة أكثر".

وكان قد وقّع الرّئيس الأميركي دونالد ترامب الإثنين الماضي، أمرًا تنفيذيًّا لمباشرة إجراءات تصنيف بعض من فروع جماعة الإخوان المسلمين "منظّمات إرهابيّة أجنبيّة".