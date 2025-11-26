الرئيس عون عرض للأوضاع في لبنان مع السفير الأميركي وعبر عن امتنانه لرغبة الرئيس الأميركي بدعوته وجهوزيته لتلبيتها

استقبل رئيس الجمهورية ​جوزاف عون​ قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة "الاونروا" السيد فيليب لازاريني يرافقه المدير العام لـ"الاونروا" في لبنان دوروثي كلاوس والمساعدة الخاصة للمفوض العام السيدة ساشيني جيا ورديني.

وخلال اللقاء عرض لازاريني لظروف عمل "الاونروا" في ظل ​الضغوط المالية​ التي تتعرض لها، كما عرض لاوضاع ​المخيمات الفلسطينية​ في لبنان، مؤكدا العمل على المحافظة على تقديم الخدمات الأساسية للفلسطينيين نظرا لمحورية دور الوكالة بالنسبة الى هذه الخدمات.

وعبّر الرئيس عون عن "تقديره للمهام التي تقوم بها "الاونروا" على رغم خفض موازنتها"، مشددا على "أهمية استمرارها في أداء عملها".

وأشار الرئيس عون الى "التعاون القائم بين السلطة اللبنانية والسلطة الفلسطينية في مسألة تسليم سلاح المخيمات".

في سياق منفصل، استقبل الرئيس عون سفير الولايات المتحدة الأميركية في لبنان ميشال عيسى وأجرى معه جولة افق تناولت الأوضاع في لبنان والمنطقة.

وتمنى الرئيس عون للسفير عيسى التوفيق في مهامه معلقا على اهمية دوره في تعزيز العلاقات بين البلدين نظرا لمعرفته بالأوضاع في لبنان وقدرته على المساهمة في إيجاد السبل الآيلة الى مساعدة لبنان في الظروف الراهنة.

وحمّل الرئيس عون السفير الأميركي شكره للتهنئة التي وجهها اليه الرئيس الأميركي دونالد ترامب لمناسبة ذكرى الاستقلال، ولما صدر عنه في مؤتمره الصحافي الأخير عن رغبته في توجيه دعوة للرئيس اللبناني لزيارة الولايات المتحدة الأميركية. وعبّر رئيس الجمهورية عن امتنانه للدعوة وجهوزيته لتلبيتها.

على صعيد آخر، تواصل ورود برقيات التهنئة بالاستقلال، حيث تلقى الرئيس عون برقية من الملك الأردني الملك عبد الله الثاني تمنى فيها ان يعيد الله هذه المناسبة على رئيس الجمهورية بموفور الصحة، وعلى الشعب اللبناني وقد تحققت تطلعاته بمزيد من التقدم والازدهار.

من جهته، عبّر امير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح في برقيته عن خالص التمنيات باستمرار تطور ونماء العلاقات الأخوية الوطيدة التي تجمع بين لبنان والكويت وشعبيهما "وتطلعنا الدائم والمشترك لتعزيزها وتطويرها لكل ما فيه خير وخدمة البلدين الشقيقين".

بدوره، تمنى رئيس مجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية رشاد محمد العليمي في برقيته للرئيس عون وافر الصحة والسعادة وللحكومة والشعب اللبناني كل التقدم والرخاء مشيدا بالعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين وآفاقها الواعدة على مختلف الأصعدة.

كذلك ابرق مهنئا كل من رئيس بلغاريا رومان راديف، وولي العهد الكويتي صباح خالد الحمد الصباح ورئيس مجلس الوزراء الكويتي احمد عبد الله الأحمد الصباح.