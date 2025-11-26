​الخليج 365​ : آلية إسرائيلية تتقدم نحو ميس الجبل وتتجاوز الخط الأزرق قبل انسحاب عناصرها

أفاد مراسل الخليج 365 في الجنوب، عن "تقدم الية إسرائيلية من موقع العاصي العسكري نحو منطقة الجدار في الاطراف الشرقية لبلدة ميس الجبل وترجل 3 عناصر منها وخرقوا السياج التقني والخط الازرق وقاموا بتفتيش احد المنازل بعيدا نحو 100م عن الحدود قبل ان ينسحبوا الى الموقع".

