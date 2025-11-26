عبدو قرباني للنشرة: البابا اختار زيارة دير الصليب لقيمته الكبيرة ولا سيما أنه يتسع لحوالي ألف مريض

أشار المهندس عبدو قرباني عبر الخليج 365، حول ​زيارة البابا​ لاوون الرابع عشر الى ​مستشفى دير الصليب​ للأمراض النفسية والعقلية، الى أن "البابا اختار زيارة هذا المركزي لقيمته الكبيرة وخصوصا وأنه يتسع لحوالي الألف مريض ولما يقدمه"، لافتا الى أنه "سيصل الى الدير أولا ويدخل الى المسرح في هذا المكان سيتواجد المرضى الذين يمكنهم التحرك وسيكونون برفقة الاطباء والممرضين كما وبعض المدعوين ومن يقفون الى جانب المؤسسة، اضافة الى السيدة الاولى نعمة عون التي ستشارك بزيارة البابا الى المستشفى".

ولفت عبدو قرباني الى أن "البابا سيبقى في المسرح لمدة ربع ساعة حيث ستلقي الام ماري مخلوف كلمة كما سيكون هناك كلمتان لاشخاص مرضى وليسوا جميعهم من الديانة المسيحية وهم اختاروا التحدث بعدها سيتم تقديم هدايا رمزية للبابا، على أن ينطلق من هذا المكان الى الطابق الخامس المسمى على اسم القديس دومينيك في مبنى السيدة حيث سيزور أطفال لديهم صعوبات جسدية وصحية ونفسية"، مشيرا الى أنه "وفي هذا المكان الزيارة لن تكون مغطاة اعلامياً".

وأضاف "سيكون هناك بحدود ستة آلاف شخص سيستقبلون البابا خارج المبنى الذي سيدخل اليه وهم تلاميذ مدارس راهبات الصليب مع الاساتذة وأهل التلاميذ والموظفين وعائلاتهم".