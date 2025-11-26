المطران عون: البابا يأتي الى لبنان حاملاً رسالة سلام لأن لغة الحرب لا تمنح الحلول

أكد راعي أبرشية جبيل المارونية المطران ميشال عون، في حديث إلى الـ"lbci"، أن "​زيارة البابا​ إلى ​لبنان​ تؤكد مكانة لبنان عند الفاتيكان، مشيرًا إلى أن البابا يرى أن لبنان ما زال يتألم نتيجة صعوبات عدة، منها داخلية وخارجية".

ولفت عون، إلى أن "البابا يأتي حاملاً رسالة سلام"، معتبرًا أن "لبنان وكل منطقة الشرق الأوسط في حاجة إلى السلام، لأن لغة الحرب لا تمنح الحلول، وأن زيارته عنايا تهدف في المقام الأول إلى الصلاة".

وقال "اقتراح زيارة ضريح مار شربل قُبل من البابا مباشرة، مؤكدًا أنه في كل زيارة يحرص على لقاء الإنسان المتألم والمرضى، إضافة إلى الطاقم الطبي، ولهذا سيزور دير الصليب".

وأضاف عون أن "لقاء بكركي سيضم نحو 12 ألف شخص، وسيسمع خلاله شهادات حية من الشباب"، مشيرًا إلى أن "البابا بعد وصوله سيلتقي الرؤساء عون وسلام وبري، ويلقي خطابًا يُتوقع أن يركز فيه على أهمية الوحدة الوطنية، ودور اللبنانيين في المصالحة ونسيان الماضي لبناء الدولة التي نحلم بها".

وشدد على أن "الهدف من زيارة البابا هو أن تشكل حافزًا للعمل الجاد نحو السلام، مشددًا على ضرورة أن يصل الجميع إلى قداس بيروت قبل الساعة التاسعة، نافياً ما تم تداوله عن أن القداس سيكون عند الخامسة صباحًا".