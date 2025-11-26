ضاهر اعلن عن اجتماع عاجل مع الحكومة غدا لمناقشة تحسين طريق ضهر البيدر

اشار مكتب النائب ميشال ضاهر الى ان "على أثر قيام عدد من أهالي منطقة ضهر البيدر ورؤساء البلديات بقطع الطريق الدولي احتجاجًا على تكرار الحوادث الخطيرة وغياب المعالجات الفعلية، أجرى ضاهر اتصالًا برئيس الحكومة نواف سلام، حيث تم الاتفاق على عقد اجتماع في السراي الحكومي يوم غد، يضم النائب ضاهر وعددًا من رؤساء البلديات، بحضور وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني ورئيس مجلس الانماء والاعمار محمد قباني، بهدف البحث في الحلول العاجلة والضرورية لمعالجة أوضاع الطريق وإنارته وتأمين السلامة العامة للمواطنين".

وجدد ضاهر "موقفه الداعي إلى توحّد نواب البقاع في رفض التصويت على الموازنة العامة ما لم تتضمّن رصد ميزانية خاصة لاستكمال الأوتوستراد العربي، بوصفه مشروعًا حيويًا وأساسيًا لأمن وسلامة وتنمية المنطقة".