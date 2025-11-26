وفد من بلدية الباروك زار الراعي وعرض معه الأوضاع الإنمائية والبلدية في منطقة الشوف

زار رئيس ​بلدية الباروك​ الفريدس الدكتور فادي محمود، يرافقه نائب رئيس البلدية السيد ماريو بو ماضي واعضاء المجلس البلدي ، البطرير ك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في بكركي.

وجرى خلال اللقاء، ، بحسب بيان للبلدية، "عرض للأوضاع الإنمائية والبلدية في منطقة الشوف، إضافة إلى التحديات التي تواجه العمل البلدي في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة".

وشدد رئيس البلدية على أهمية "دور بكركي الوطني والجامع"، مثنيًا على "مواقف البطريرك الراعي الداعية إلى الحفاظ على السلم الأهلي والوحدة الوطنية".

وأكد البطريرك الراعي للوفد، دعمه "لكل مبادرة إنمائية تعزز صمود القرى والبلدات في الجبل، وتُرسّخ الشراكة بين أبناء الوطن الواحد".