السيدة الأولى شاركت في مؤتمر "وايز" بالدوحة وركزت على أهمية التعليم ومشروع "مدرسة المواطنية"

حضرت السيدة الاولى نعمت عون، فعاليات مؤتمر "وايز" الذي عقد في الدوحة، تلبية لدعوة شخصية من الشيخة موزا بنت ناصر، وشاركت في ندوة حول التربية الوطنية والتعليم مع السيدة الاولى النيجيرية والسيدة الاولى السورية.

وركزت السيدة عون على اهمية التعليم الذي هو الاساس في بناء الاوطان، لافتة الى اهمية مشروع "مدرسة المواطنية" الذي يرسخ الانتماء الوطني ويبرز قدرة الشباب على البناء.

وعرضت للظروف الصعبة التي مرّ بها الشباب اللبناني، ودفعت اعداداً من الشباب لمغادرة لبنان والعودة موسمياً اليه، وفي كل مرة يعودون فيها الى الوطن يقوى الامل بالمستقبل، لكن عندما يغادرون مع انتهاء العطل، يتراجع هذا الامل ويتضاءل ايمان هؤلاء الشباب بوطنهم والثقة بمستقبلهم فيه.

واكدت عون ان "لا تراجع عن تعميم ​ثقافة المواطنة​ لانها كفيلة باعادة ثقة الجيل الشاب ببلده".

وخلال وجودها في قطر، زارت اللبنانية الاولى المدرسة اللبنانية في الدوحة، والتقت عائلات الطلاب وادارة المدرسة والمعلمات، واثنت على الجهود المبذولة لجمع شمل اللبنانيين في الدوحة والاهتمام بأولادهم.