المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب يعقد أعمال دورته الـ21

عقد المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة أعمال دورته الـ21 برئاسة وزير الإعلام سلمان الدوسري، ومشاركة وزراء الإعلام ورؤساء وفود الدول العربية الأعضاء، بحضور الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال بالجامعة العربية السفير أحمد خطابي، وذلك لاستكمال التحضيرات الخاصة بأعمال الدورة الـ55 لمجلس وزراء الإعلام العرب التي تعقد اليوم الأربعاء.

وقال وزير الإعلام في كلمته الافتتاحية لاجتماع المكتب التنفيذي: "إن هذا الاجتماع امتدادٌ للجهود الرامية لتطوير العمل الإعلامي العربي المشترك، حيث نناقش فيه عددًا من البنود المهمة التي يأتي في مقدمتها القضية الفلسطينية، التي ستظل دائمًا هي القضية الأهم لدولنا وشعوبنا العربية".

حيث أكد أهمية توظيف العمل الإعلامي العربي لخدمة القضية الفلسطينية بكل السبل المتاحة، داعيًا جميع وسائل الإعلام العربية للتأكيد لمركزية القضية الفلسطينية والدعم الراسخ للشعب الفلسطيني لنيل حقوقه الوطنية المشروعة وفي مقدمتها حقه في الحرية والدولة المستقلة ذات السيادة على حدود عام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية.

وقد رأس وفد المملكة إلى الاجتماع وكيل وزارة الإعلام للعلاقات الإعلامية الدولية خالد الغامدي.