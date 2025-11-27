المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب يعقد أعمال دورته الـ21

وقال وزير الإعلام في كلمته الافتتاحية لاجتماع المكتب التنفيذي: "إن هذا الاجتماع امتدادٌ للجهود الرامية لتطوير العمل الإعلامي العربي المشترك، حيث نناقش فيه عددًا من البنود المهمة التي يأتي في مقدمتها القضية الفلسطينية، التي ستظل دائمًا هي القضية الأهم لدولنا وشعوبنا العربية".
حيث أكد أهمية توظيف العمل الإعلامي العربي لخدمة القضية الفلسطينية بكل السبل المتاحة، داعيًا جميع وسائل الإعلام العربية للتأكيد لمركزية القضية الفلسطينية والدعم الراسخ للشعب الفلسطيني لنيل حقوقه الوطنية المشروعة وفي مقدمتها حقه في الحرية والدولة المستقلة ذات السيادة على حدود عام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية.
وقد رأس وفد المملكة إلى الاجتماع وكيل وزارة الإعلام للعلاقات الإعلامية الدولية خالد الغامدي.
