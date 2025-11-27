أمير قطر يستقبل الأمير تركي بن محمد بن فهد

استقبل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم في الدوحة، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز.

ونقل الأمير تركي بن محمد، لأمير قطر تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، فيما حمَّله الشيخ تميم، تحياته وتقديره لقيادة المملكة، وتمنياته لهما بموفور الصحة وتمام العافية.

وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين وسبل تطويرها.