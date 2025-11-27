ونقل الأمير تركي بن محمد، لأمير قطر تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، فيما حمَّله الشيخ تميم، تحياته وتقديره لقيادة المملكة، وتمنياته لهما بموفور الصحة وتمام العافية.
وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين وسبل تطويرها.
كانت هذه تفاصيل خبر أمير قطر يستقبل الأمير تركي بن محمد بن فهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.