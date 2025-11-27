مصادر للانباء: أورتاغوس تعود الى لبنان لمعاينة الالتزامات الأمنية والعسكرية

اشار مصدر دبلوماسي في ​بيروت​ لـ "الأنباء" الكويتية، الى ان ​زيارة المبعوثة الأميركية​ مورغان أورتاغوس المرتقبة إلى بيروت، تأتي في إطار مسار أميركي جديد يعيد تشكيل مقاربة واشنطن للملف اللبناني من بوابتي ​الأمن والعسكر​، وخصوصا فيما يتعلق بآليات التنسيق المعروفة بـ "​الميكانيزم​" التي تنظم خطوط التوتر والعمل الميداني بين الجيش اللبناني واليونيفيل من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى.

وذكر المصدر "أن تبلغ الجهات الرسمية موعد الزيارة فور انتهاء زيارة بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر، يعكس رغبة أميركية واضحة في الفصل بين المشهدين. زيارة روحية أرادت واشنطن أن تبقى خارج الحسابات، وزيارة سياسية - أمنية تريد من خلالها توجيه رسائل مباشرة إلى الدولة اللبنانية بأن زمن الانتظار انتهى".

وكشف المصدر عن أن الكلام الأميركي مع الدولة اللبنانية وضع فعليا على وضعية التعليق بقرار واشنطن، وأن أي إعادة فتح للقنوات السياسية ستتم حصرا بعد أن تتلقى المراجع الرئاسية "كلمة السر" من السفير الأميركي الجديد في بيروت ميشال عيسى. هذا الأخير، وبحسب ما نقل عنه في دوائر القرار الأميركي، سيشدد على أن تنفيذ ​القرارات الحكومية​ الصادرة في 5 آب هو الشرط الأول والأخير للمرحلة المقبلة، وأن الإدارة الأميركية لم تعد تنظر إلى القرارات كبيانات نوايا، بل كالتزامات تنفيذية لا تحتمل التأجيل، مع الإشارة إلى ان عيسى يحمل معه تفويضا كاملا بنقل موقف أميركي حاسم مفاده ألا تراجع عن المطالب، ولا مجال للمساومة على الإجراءات التي تنتظرها واشنطن من الدولة اللبنانية.

وفي موازاة الرسائل السياسية، يبرز الدور الأمني - العسكري لزيارة أورتاغوس، "اذ ان مشاركتها في اجتماعات "الميكانيزم" تأتي لتأكيد حرص واشنطن على ترتيب الأرضية الميدانية وتحديث آليات التواصل الميداني في ظل ​التوتر القائم​ على الحدود الجنوبية، ورغبة ​الولايات المتحدة​ بضمان عدم توسع العمليات العسكرية أو انفلات قواعد الاشتباك. وتحمل معها مقاربة أكثر تشددا لضبط أي خروقات أو محاولات لتوسيع دائرة التصعيد، وتريد أن تتأكد بنفسها من مدى التزام الأطراف اللبنانية بإجراءات التهدئة الميدانية".

اللافت، بحسب المصدر، "أن الرسالة التي تلقاها رئيس الجمهورية العماد جوزف عون من نظيره الأميركي دونالد ترامب بمناسبة عيد الاستقلال جاءت في توقيت محسوب بعناية، لتظهر الوجه الإيجابي الموازي للضغط. فالتهنئة حملت إشادة واضحة بـ "القرارات الشجاعة" للحكومة، وهذا توصيف يعني في اللغة الديبلوماسية الأميركية أن واشنطن تعتبر ما اتخذ من قرارات أساسا للمرحلة المقبلة، وأن التنفيذ هو معيار الشراكة وليس الوعود. أما حديث ترامب عن "تعميق الشراكة" و"بناء مستقبل أكثر إشراقا"، فيعبر عن رغبة أميركية في منح بيروت فرصة أخيرة قبل الانتقال إلى مقاربة أكثر صرامة إذا ما لمست أي تلكؤ أو محاولة التفاف على الالتزامات".