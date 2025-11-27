الانباء: سفارات الدول الكبرى أبلغت رعاياها في بيروت أنها لا تتوقع توسع الاعتداءات الإسرائيلية وبلوغها مرحلة الحرب الكبرى

ذكرت معلومات خاصة لـ"الأنباء" الكويتية، ان عددا من سفارات الدول الكبرى، أبلغت رعاياها المقيمين في ​بيروت​، أنها لا تتوقع توسع الاعتداءات الإسرائيلية وبلوغها مرحلة الحرب الكبرى، أقله حتى نهاية المهلة المعطاة لحصر السلاح، والمحددة بخطة الجيش اللبناني حتى نهاية السنة الحالية. وتوقعت اشتداد الضغوط الدولية على السلطة اللبنانية لدفعها إلى تسريع العمل بخطة حصر السلاح، مع الإشارة إلى اتخاذ الضغوط منحى مختلفا اعتبارا من بداية السنة الجديدة، من دون أن تصل إلى مرحلة التصعيد العسكري.

وتناولت خطط إجلاء في حال حصول ما ليس في الحسبان، وهي خطط مماثلة لتلك التي اعتمدت في الحرب الإسرائيلية الموسعة بين 20 ايلول و27 تشرين الثاني 2024.