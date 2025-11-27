زيادة وفيات حريق أبراج هونغ كونغ إلى 83 والقبض على‭ ‬مسؤولي شركة إنشاءات

كتبت أسماء لمنور في الخميس 27 نوفمبر 2025 07:57 مساءً - ألقت شرطة هونغ كونغ القبض على مسؤولين كبار في شركة إنشاءات بتهمة القتل غير العمد، اليوم الخميس، فيما يتعلق بأسوأ حريق تشهده المدينة منذ ما يقرب من 80 عاما والذي أسفر عن مقتل 83 شخصا على الأقل واعتبار 300 آخرين في عداد المفقودين.

وسيطرت فرق الإطفاء تقريبا اليوم الخميس على الحريق الذي اندلع في مجمع سكني كان يخضع لأعمال تجديد.

وعلى مدى يوم كامل تقريبا منذ اندلاع الحريق، كافحت فرق الإطفاء الحرارة الشديدة والدخان الكثيف للوصول إلى السكان الذين يحتمل أن يكونوا محاصرين في الطوابق العليا من مجمع وانج فوك كورت السكني.

وألقت الشرطة القبض على مديرين ومستشار هندسي من شركة بريستيج للإنشاءات، وهي شركة متعاقدة لصيانة المباني. وقالت الشرطة إن المعتقلين يُشتبه في ارتكابهم جريمة القتل غير العمد لاستخدامهم مواد غير آمنة.

وقالت إيلين تشونغ وهي مسؤولة كبيرة في شرطة هونغ كونغ “لدينا سبب للاعتقاد بأن الأطراف المسؤولة في الشركة كانت مهملة بشكل جسيم، مما أدى إلى وقوع هذا الحادث وتسبب في انتشار الحريق بشكل لا يمكن السيطرة عليه ووقوع خسائر كبيرة في الأرواح”.

وأضافت أن الشرطة ألقت القبض على ثلاثة رجال من شركة البناء، هما مديران ومستشار هندسي، للاشتباه في ارتكابهم جريمة قتل غير عمد على خلفية الحريق.

وذكرت السلطات أن الشرطة صادرت وثائق عطاءات وقائمة بالموظفين و14 جهاز كمبيوتر وثلاثة هواتف محمولة خلال مداهمة لمكاتب الشركة.

* أسوأ حريق منذ 1948

أفادت صحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست، نقلا عن إدارة الإطفاء، أن عدد القتلى المؤكد ارتفع إلى 83 حتى منتصف ليل اليوم الخميس. وهذا ما يجعله أشد حريق تشهده هونج كونج منذ عام 1948.

ويضم المجمع السكني المكتظ في منطقة تاي بو الشمالية ألفي شقة موزعة على ثمانية أبراج يقطنها أكثر من 4600 شخص في مدينة تعاني من نقص مزمن في توفر السكن بأسعار معقولة.

ومجمع وانج فوك كورت السكني هو واحد من بين مجمعات سكنية شاهقة في هونغ كونغ، إحدى أكثر المناطق كثافة سكانية في العالم. أما تاي بو، الواقعة بالقرب من الحدود مع البر الرئيسي للصين، فهي ضاحية عريقة يبلغ عدد سكانها حوالي 300 ألف نسمة.

وبدأ المجمع في العمل منذ عام 1983، وهو يخضع لبرنامج حكومي لملكية المنازل المدعومة، وفقا لمواقع وكالات العقارات.

وبحسب منشورات على الإنترنت، خضع المجمع لأعمال تجديد لمدة عام بتكلفة 330 مليون دولار هونغ كونغ (42.43 مليون دولار أمريكي)، إذ تتراوح تكلفة الوحدة الواحدة بين 160 ألفا و180 ألف دولار هونغ كونغ.

وقالت هيئة مكافحة الفساد في المدينة إنها فتحت تحقيقا في شبهات فساد مرتبطة بأعمال التجديد.