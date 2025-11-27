عقود القمح الأوروبية الآجلة تحوم قرب أدنى مستوياتها وسط وفرة المعروض

كتبت أسماء لمنور في الخميس 27 نوفمبر 2025 09:49 مساءً - حومت العقود الآجلة للقمح في بورصة يورونكست قرب أدنى مستوياتها، اليوم الخميس، وسط منافسة شديدة ألقت بظلالها على التصدير على سوق تفتقر إلى الزخم المعتاد بسبب عطلة في الولايات المتحدة.

وارتفعت عقود القمح تسليم مارس آذار، وهو أكثر العقود تداولا في يورونكست التي تتخذ من باريس مقرا، 0.1 بالمئة إلى 190.50 يورو (220.90 دولار) للطن بحلول الساعة 16:18 بتوقيت غرينتش في تعاملات ضعيفة.

واستقر السعر فوق أدنى مستوى للعقد عند 189.75 يورو من منتصف أكتوبر تشرين الأول والذي كان سجله في وقت سابق هذا الأسبوع.

لكن وفرة المعروض في مناطق التصدير الأخرى أبقت التركيز على المنافسة على التصدير، إذ يتنافس القمح في غرب أوروبا مع منافسيه التقليديين في البحر الأسود مثل روسيا والأرجنتين، المورد لنصف الكرة الأرضية الجنوبي.

وأدى ارتفاع اليورو مقابل الدولار هذا الأسبوع إلى مزيد من الضغط على أسعار غرب أوروبا.

وقال متعاملون إن سعر القمح الروسي الذي يحتوي على نسبة 11.5 بالمئة من البروتين لشحنات شهر ديسمبر كانون الأول إلى مصر بلغ نحو 246 إلى 247 دولارا للطن شامل التكلفة والشحن.

وجاء سعر القمحين الفرنسي والأوكراني مماثلا عند ما بين 249 و250 دولارا تقريبا للطن شامل التكلفة والشحن، في حين بلغ سعر القمح الروماني نحو 251 دولارا للطن شامل التكلفة والشحن.

وقال متعامل ألماني “تتصدر روسيا الأسعار في مصر، في حين أن قمح المحصول الجديد الأرجنتيني هو الأرخص في العالم، مع وجود عروض سعرية مغرية له في آسيا”.

وأظهرت بيانات مجموعة بورصات لندن أن شحنات التصدير في فرنسا هذا الأسبوع تضمنت شحنة تساوي 65 ألف طن من القمح لمصر و66 ألفا من الشعير للسعودية.

وأظهرت نتائج مناقصة استيراد تونسية اليوم أن الطلب الدولي القوي أدى إلى تأثر توافر الشعير، مما أدى بدوره إلى ارتفاع الأسعار.

أما بالنسبة للذرة، فوردت تقارير عن عروض رخيصة من الإمدادات الأمريكية لكبار المستوردين في إسبانيا على خلفية تباطؤ الشحنات من أوكرانيا بسبب تضرر الحصاد من هطول الأمطار والهجمات الروسية على البنية التحتية.

وعُرضت الذرة الأمريكية على إسبانيا هذا الأسبوع بسعر يتراوح بين 242 و244 دولارا للطن لشحنات ديسمبر كانون الأول ويناير كانون الثاني، أو أقل بنحو ثلاثة دولارات عن الأسعار الأوكرانية.