القطاعات المرتبطة بالدفاع تعزز الناتج الصناعي في روسيا

كتبت أسماء لمنور في الخميس 27 نوفمبر 2025 09:49 مساءً - منذ ساعتين

قال محللون، اليوم الخميس “إن النمو في قطاعات الصناعات التحويلية المرتبطة بالدفاع يقف وراء الارتفاع المفاجئ في الناتج الصناعي الروسي في أكتوبر تشرين الأول”، والذي جاء أعلى بكثير من التوقعات والأكبر منذ ديسمبر كانون الأول.

وارتفع الناتج الصناعي 3.1 بالمئة في أكتوبر تشرين الأول على أساس سنوي وثلاثة بالمئة شهريا على أساس معدل موسميا، وهو ما يفوق بكثير توقعات المحللين بارتفاع الناتج الصناعي 0.3 بالمئة على أساس سنوي. وجاء ذلك بعد زيادة 0.3 بالمئة في سبتمبر أيلول.

وقال دينس بوبوف، من بنك (بي.إس.بي) الذي يركز على تمويل القطاعات العسكرية “في قطاعات المعالجة، وهي أكبر قسم، ظل النمو مدفوعا بالصناعات الهندسية التي تتجه إلى حد بعيد نحو الدفاع”.

وأشار أندريه ميلاشينكو المحلل لدى رينيسانس كابيتال إلى أن النمو في القطاعات الموجهة نحو الطلبيات الحكومية عاد إلى متوسط القيم المسجلة منذ عام 2023.

ولم يذكر المحللون أسباب الزيادة في أكتوبر تشرين الأول. وبيانات المشتريات العسكرية في روسيا سرية.

وتسارع ناتج الصناعات التحويلية إلى 4.5 بالمئة على أساس سنوي في أكتوبر تشرين الأول من 0.4 بالمئة في سبتمبر أيلول.

ومن المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي الروسي إلى نحو واحد بالمئة هذا العام من 4.3 بالمئة في عام 2024، ويرجع ذلك أساسا إلى سياسة البنك المركزي لمكافحة التضخم.