"قبة مايكل أنجلو".. ليوناردو الإيطالية تكشف عن منظومة دفاع جوي جديدة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 27 نوفمبر 2025 09:49 مساءً - منذ 51 دقيقة

طرحت مجموعة ليوناردو الدفاعية الإيطالية، اليوم الخميس، خططا لتطوير منظومة دفاع جوي جديدة متعددة المستويات، في وقت تعمل فيه الدول الأوروبية على تعزيز قدراتها العسكرية لدعم دفاعاتها في مواجهة روسيا وغيرها من التهديدات.

وصُممت “قبة مايكل أنجلو” لحماية البنية التحتية الحيوية والمناطق الرئيسية، التي تحظى باهتمام وطني أو دولي، من التهديدات، وذلك عبر ربط منصات ومعدات مختلفة في الفضاء أو الجو أو البر أو البحر.

وتتمتع المنظومة بالقدرة على اكتشاف وتعقب واعتراض وتحييد التهديدات الجوية مثل الصواريخ والقذائف والطائرات المسيرة قبل أن تُلحق أي أضرار، وستعمل على نحو مشابه لمنظومة القبة الحديدية في إسرائيل التي دخلت الخدمة في 2011.

وقال روبرتو سينجولاني، الرئيس التنفيذي لمجموعة ليوناردو، خلال فعالية في روما “هذا النموذج مهم للأمن في إيطاليا وأوروبا ودول حلف شمال الأطلسي على مدى السنوات المقبلة”.

وأضاف أن المجموعة التي تديرها الدولة ستشكل فريقا من موظفي ليوناردو والقوات المسلحة الإيطالية “لتصميم بنية النموذج وفقا لاحتياجات دفاعنا”.

ومن المقرر أن تدخل قبة مايكل أنجلو الخدمة بكامل طاقتها اعتبارا من عام 2028. وسبق وأن عُرضت الخطط على كبار المسؤولين العسكريين الإيطاليين خلال الأيام القليلة الماضية.

وطالب وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروزيتو في الآونة الأخيرة بتوفير حلول لمكافحة التهديدات متعددة الوسائل خلال الحرب، ولا سيما التي تتعلق بالبنية التحتية للطاقة والمطارات.

وقال كروزيتو اليوم “كل دولة بوسعها دمج تكنولوجياتها الخاصة”.