اشتباكات سورية إسرائيلية في بيت جن بريف دمشق (فيديو)

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من بيروت: لقي 10 أشخاص مصرعهم جراء الهجمات الإسرائيلية على بيت جن بريف دمشق، وأفادت قناة الإخبارية بوقوع قتلى ومصابين "من جراء قصف لطيران الاحتلال الإسرائيلي على البلدة"، وأوضحت أن القصف جاء عقب محاصرة دورية عسكرية إسرائيلية، أثناء توغلها في بيت جن واندلاع اشتباك مع السكان قبل انسحابها.

كاميرا تلفزيون سوريا ترصد آثار الدمار في بلدة بيت جن نتيجة العدوان الإسرائيلي #أخبار_سوريا pic.twitter.com/n2dCwBqQMa — تلفزيون سوريا (@syr_television) November 28, 2025

وأشارت إلى تحليق طيران الاحتلال الإسرائيلي بكثافة في أجواء البلدة. وتبع ذلك"حركة نزوح كبيرة لسكان بيت جن نحو البلدات المجاورة"، عقب الهجوم الإسرائيلي.

حركات نزوح وحالة من الخوف والهلع في بلدة بيت جن.. مراسلنا يرصد آخر التطورات pic.twitter.com/jYwBUdO8Ij — تلفزيون سوريا (@syr_television) November 28, 2025

وفي الوقت الذي وصفت وسائل الإعلام السورية القتلي بأنهم "مواطنون سوريون"، قال الإعلام الإسرائيلي إنهم عناصر إرهابية يتبعون لتنظيم الجماعة الإسلامية.

وفي وقت لاحق، قال الجيش الإسرائيلي إنه نفذ عملية لاعتقال مشتبه بهم من "تنظيم الجماعة الإسلامية"، وذلك "بناء على معلومات استخباراتية جمعت خلال الأسابيع الماضية". وأضاف الجيش في بيان، أن "المشتبه بهم عملوا في منطقة بيت جن، ونفذوا هجمات إرهابية ضد مدنيين إسرائيليين".

و"خلال العملية، تم أطلاق نار على القوات الإسرائيلية، التي ردت بإطلاق النار باتجاههم، إلى جانب تقديم الدعم الجوي لها"، حسب بيان الجيش.

وأعلن الجيش الإسرائيلي إصابة 6 عسكريين إسرائيليين، بجروح تراوحت بين البالغة والمتوسطة والطفيفة، ونقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأكد الجيش الإسرائيلي "انتهاء العملية، واعتقال جميع المشتبه بهم، والقضاء على عدد من الإرهابيين". على حسب البيان الإسرائيلي.

ماذا قالت المصادر الإسرائيلية؟

وفقاً لجيروزاليم بوست، قال جيش الدفاع الاسرائيلي إنه قتل واعتقل عناصر من جماعة إسلامية جنوب سوريا.

وتفصيلاً أكد الجيش الإسرائيلي، صباح الجمعة، أن جنود اللواء 55 في جيش الدفاع الإسرائيلي اعتقلوا عنصرين من منظمة "الجماعة الإسلامية" الإرهابية في بيت جن جنوب سوريا خلال عملية ليلية، وقد أسفر ذلك عن مقتل عشرة عناصر آخرين من التنظيم.

ونفذ جيش الدفاع الإسرائيلي عدة عمليات مماثلة في سوريا خلال الشهرين الماضيين.

وخلال العملية، اعتقلت قوات جيش الدفاع الإسرائيلي المشتبه بهم، وتعرضت القافلة التي كانت تقلهم لكمين فيما يبدو أنه هجوم مُدبّر مسبقًا من قِبل الجماعة الإرهابية. على حد وصف جيش الدفاع الإسرائيلي.

وقد أصيب ستة جنود احتياط من جيش الدفاع الإسرائيلي في الكمين. من بين المصابين الستة، أصيب ثلاثة بجروح بالغة، وواحد بجروح متوسطة، واثنان بجروح طفيفة. وقد نُقل جميع المصابين الستة إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وصل اثنان من جنود الاحتياط المصابين بجروح خطيرة إلى مجمع رامبام للرعاية الصحية في حيفا وتم نقلهما على الفور إلى غرفة العمليات قبل نقلهما إلى وحدة العناية المركزة.

وردت قوات الدفاع الإسرائيلية بإطلاق نيران كثيفة، بما في ذلك من طائرات مسيرة وطائرات بدون طيار ودبابات كانت تنتظر لتقديم المساعدة في حال الحاجة إليها. وقال الجيش الإسرائيلي إن "عددا من الإرهابيين المسلحين أطلقوا النار على القوات، التي ردت بإطلاق النار باتجاه الإرهابيين، إلى جانب المساعدة الجوية"، مشيرا إلى أنه "تم القبض على جميع المشتبه بهم، وتم القضاء على عدد من الإرهابيين ".

وجاء ذلك في أعقاب تقارير سابقة عن اشتباك دورية تابعة لجيش الدفاع الإسرائيلي مع مواطنين سوريين في بلدة بيت جن في الساعات الأولى من صباح الجمعة، بحسب وسائل إعلام سورية.

تقع بلدة بيت جن على بعد حوالي 11 كيلومترًا شرق الحدود مع إسرائيل، وحوالي 40 كيلومترًا جنوب غرب دمشق.

وقال رئيس المجلس الإقليمي في الجولان، أوري كيلنر، في بيان نشرته الصحافة الإسرائيلية: "نعزز ونشيد بجنود جيش الدفاع الإسرائيلي الذين يواصلون الوقوف في الخطوط الأمامية وحماية سكان الجولان ودولة إسرائيل بأكملها بأجسادهم".

وأضاف كيلنر أن "العملية الليلية توضح أهمية الدفاع من داخل منطقة عازلة لإبعاد العدو عن الحدود، والحاجة إلى استمرار نشر القوات في المنطقة، إن الوجود العسكري المستمر في المنطقة العازلة ومنطقة جبل الشيخ هو أمر أساسي لحماية مجتمعات الجولان والحفاظ على الاستقرار والأمن على طول الحدود."