وول ستريت تفتح على ارتفاع مع استئناف تداول العقود الآجلة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 28 نوفمبر 2025 06:00 مساءً - منذ 44 دقيقة
بورصة وول ستريت الأمريكية

فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع، اليوم الجمعة، مع استئناف تداول العقود الآجلة بعد عطل استمر لساعات في مجموعة سي.إم.إي، مما أدى إلى تجميد مؤقت للعملات والسلع الأولية وعقود الأسهم بأنحاء العالم.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 55.1 نقطة أو 0.12 بالمئة عند الفتح إلى 47482.25 في حين زاد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 9.9 نقطة أو 0.15 بالمئة إلى 6822.52.

وصعد أيضا المؤشر ناسداك المجمع 76.9 نقطة أو 0.33 بالمئة إلى 23291.588.

