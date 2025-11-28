بولندا تحتجز 5 أجانب بتهم تجسس

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 28 نوفمبر 2025 06:00 مساءً - منذ 36 دقيقة

قال ممثلو الادعاء، اليوم الجمعة “إن بولندا ألقت القبض على أوكرانيين اثنين وثلاثة من روسيا البيضاء بتهمة العمل لصالح أجهزة مخابرات أجنبية”، في الوقت الذي تحذر فيه وارسو من محاولات روسية لزعزعة استقرار الدول التي تدعم كييف.

وتقول بولندا إنها تتعرض لهجمات إحراق عمد وهجمات إلكترونية، فيما تصفه “بحرب متعددة الوسائل” تشنها روسيا لتقويض الدعم لأوكرانيا. وتنفي موسكو هذه الاتهامات.

وقال ممثلو الادعاء إن الشرطة وقوات خاصة ألقت القبض على المشتبه بهم يومي 25 و26 نوفمبر تشرين الثاني.

وأضافوا أن المتهمين يشتبه بأنهم مارسوا التصوير وإرسال صور للبنية التحتية الحيوية ومواقع ذات صلة بالأمن القومي في عام 2024 ومطلع عام 2025.

وجاء في بيان الادعاء العام “مقابل تنفيذ هذه المهام، حصل المشتبه بهم على أموال بالعملات المشفرة”.

وتصل عقوبة التجسس في بولندا إلى السجن لمدد تتراوح بين خمس سنوات و30 سنة.