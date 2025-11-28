حملات مكافحة الفساد في أوكرانيا تطال منزل مدير مكتب زيلينسكي!

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 28 نوفمبر 2025 06:00 مساءً - منذ 57 ثانية

فتشت سلطات مكافحة الفساد في أوكرانيا منزل أندريه يرماك، مدير مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، (الجمعة 28-11-2025)، مما فاقم أزمة سياسية كبيرة في وقت تواجه فيه كييف ضغوطا من واشنطن لقبول شروط اتفاق سلام.

وأكد يرماك، الذي يرأس فريق التفاوض الأوكراني الذي يحاول التوصل إلى تفاهمات بعد أن قدمت واشنطن مسودة تلبي مطالب روسيا، أن شقته جرى تفتيشها، وقال إنه يتعاون بشكل كامل.

وفي بيان مشترك، قال المكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا ومكتب المدعي العام المعني بمكافحة الفساد إن عمليات التفتيش “مصرح بها” وتجري في إطار التحقيقات.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلنت الهيئتان المعنيتان بمكافحة الفساد فتح تحقيق شامل في ما أثير عن مخطط رشي بقيمة 100 مليون دولار في شركة الطاقة النووية الحكومية والذي تورط فيه مسؤولون كبار سابقون وشريك تجاري سابق لزيلينسكي.

ويرماك (54 عاما) صديق مقرب لزيلينسكي من قبل دخول الرئيس الأوكراني معترك السياسة وكان له دور في حملته الرئاسية لعام 2019.

ولم تتم الإشارة إلى يرماك على أنه مشتبه به، لكن نواب المعارضة وبعض أعضاء حزب زيلينسكي طالبوا بإقالته على خلفية أسوأ أزمة سياسية في أوكرانيا خلال فترة الحرب.

وقد تؤدي عمليات التفتيش التي جرت اليوم الجمعة إلى مفاقمة التوتر بين زيلينسكي ومعارضيه السياسيين، وذلك في وقت تواجه فيه كييف ضغوطا متزايدة لقبول صفقة ربما تجبرها على تقديم تنازلات لا تصب في مصلحتها.