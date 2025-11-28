الرئيس الروسي: التبادل التجاري مع هنغاريا نما خلال 2025

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 28 نوفمبر 2025 07:11 مساءً - منذ 51 دقيقة

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يصافح رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان خلال اجتماع في موسكو، روسيا، 28 نوفمبر 2025. رويترز

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن التبادل التجاري بين روسيا وهنغاريا نما خلال العام الحالي 2025، حيث بلغت نسبة الزيادة حوالي 7%.

وجاء ذلك خلال المحادثات الروسية الهنغارية التي عقدت اليوم في الكرملين، حيث لفت بوتين إلى أن المؤشرات التجارية بين البلدين شهدت انخفاضا في العام الماضي بلغ 23%.

ولكنه أعرب عن تفاؤله بشأن المستقبل، قائلا: “مع ذلك، لدينا آفاق جيدة، ففي هذا العام نسجل بعض النمو، متواضعا وحذرا، لكنه على أي حال يبلغ أكثر من 7%”.

أوربان يشيد باستقرار إمدادات الطاقة الروسية

من جانبه، أكد رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان خلال اللقاء أهمية الاستقرار في تدفق الإمدادات الطاقة من روسيا، معبرا عن اهتمام بلاده بالحفاظ على الحوار في هذا المجال.

وصرح أوربان قائلا: “أود أن أشدد على أن أساس أمن الطاقة في هنغاريا.. هو ضمان استقرار إمدادات الطاقة في الماضي والحاضر والمستقبل. نحن نقدر بشكل كبير استقرار وموثوقية الإمدادات الروسية. وهنغاريا مهتمة بالحفاظ على الحوار الطاقي مع بلدكم”.

وأضاف رئيس الوزراء الهنغاري أنه يعتزم خلال لقائه مع بوتين مناقشة موضوع التعاون في مجال الطاقة مع الجانب الروسي، في إطار سعي البلدين لتعزيز الشراكة الاستراتيجية في هذا القطاع الحيوي.