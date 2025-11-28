الجيش الإسرائيلي: هناك قصور بجهود الجيش اللبناني أمام تحركات حزب الله وندعو الدولة لمواصلة نزع سلاح الحزب

أفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، بأن "عملية استهداف قائد أركان ​حزب الله​ المدعو هيثم الطبطبائي، جاءت بعد رصد محاولاته المتكررة لإعادة اعمار قوة التنظيم العسكرية، في انتهاك صارخ للاتفاق الساري منذ نحو عام".

وزعم في تصريح، أن "القضاء على الطبطبائي يعتبر ضربة قوية لقدرات حزب الله في القيادة والسيطرة والإدارة العسكرية"، مدعيًا أن "هذه التطورات تعكس قصور عمليات الجيش اللبناني وعدم كفاية جهوده، في وقت يواصل فيه حزب الله التلاعب عليها والعمل سرًا للحفاظ على سلاحه".

وأكد أدرعي أن "أي محاولة من جانب حزب الله للمساس بأمن إسرائيل ستواجَه بقوة أشد"، داعيا الدولة اللبنانية إلى "مواصلة عملية نزع سلاح حزب الله بما يتوافق والالتزامات الواردة في الاتفاق".