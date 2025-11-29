روبيو سيتغيب عن اجتماع لحلف الأطلسي في لحظة حرجة لأوكرانيا

كتبت أسماء لمنور في السبت 29 نوفمبر 2025 12:48 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 28 - نوفمبر - 2025 11:20 مساءً

قال مسؤولان أمريكيان إن وزير الخارجية ماركو روبيو يعتزم التغيب عن اجتماع لوزراء خارجية حلف شمال الأطلسي في بروكسل الأسبوع المقبل، وهو غياب غير معتاد لأكبر ممثل دبلوماسي للولايات المتحدة عن اجتماع مهم للحلف.

وقال أحد المسؤولين، والذي طلب عدم نشر اسمه ليتسنى له مناقشة أمور غير معلنة بعد، إن نائب وزير الخارجية كريستوفر لانداو سيمثل واشنطن بدلا من روبيو.

ولم يتضح بعد سبب عزم روبيو التغيب عن اجتماع الثالث من ديسمبر كانون الأول، وقد تتغير خططه في اللحظة الأخيرة. لكن عدم حضوره المحتمل يأتي في وقت يحاول فيه المسؤولون الأمريكيون والأوكرانيون تضييق هوة الخلافات حول خطة الرئيس دونالد ترامب المثيرة للجدل لإنهاء الغزو الروسي لأوكرانيا، وبينما يشكو بعض الدبلوماسيين الأوروبيين من استبعادهم من العملية.

وينعقد اجتماعان رسميان لوزراء خارجية حلف شمال الأطلسي سنويا، ومن النادر جدا أن يغيب وزير خارجية الولايات المتحدة عن أيهما. وفي 2017، خلال فترة ولاية ترامب الأولى، خطط وزير الخارجية الأمريكي آنذاك ريكس تيلرسون في البداية للتغيب عن اجتماع في أبريل نيسان، قبل إعادة جدولة الاجتماع بعد ذلك ليناسب مواعيده.

وأحجم متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية عن التعليق على الغياب المحتمل لروبيو، لكنه قال إن حلف شمال الأطلسي “أُعيد إحياؤه تماما” خلال إدارة ترامب وأشار إلى أن روبيو التقى في الآونة الأخيرة مع عدد من المسؤولين الأوروبيين في سويسرا.

وقال المتحدث “يلتقي الوزير روبيو بالحلفاء من حلف شمال الأطلسي ويتحدث معهم بانتظام، بما في ذلك اجتماعه مطلع الأسبوع الجاري في جنيف”.

وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية إن روبيو يحضر اجتماعات كافية.

وأضاف المسؤول “حضر الوزير روبيو بالفعل عشرات الاجتماعات مع الحلفاء من حلف شمال الأطلسي، وسيكون من غير العملي تماما توقع حضوره في كل اجتماع”.

ويشعر المسؤولون الأوكرانيون والأوروبيون بالقلق من إجبارهم على قبول اتفاق منحاز للغاية للمصالح الروسية، وهي مخاوف ازدادت بشكل كبير بعد تسريب مسودة خطة من 28 نقطة لإنهاء الحرب إلى وسائل الإعلام في 18 نوفمبر تشرين الثاني.