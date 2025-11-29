ألمانيا تعلن استعدادها لدعم تركيا في سعيها لعضوية الاتحاد الأوروبي

كتبت أسماء لمنور في السبت 29 نوفمبر 2025 12:48 صباحاً - منذ ساعتين

أكد وزير خارجية ألمانيا يوهان فادفول أن بلاده مستعدة لدعم تركيا في مسيرتها نحو عضوية الاتحاد الأوروبي وترى ضرورة تنشيط النظر في هذه القضية على المستوى الأوروبي.

ويوم الجمعة، التقى وزير الخارجية الألماني يوهان فادفول مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في برلين. وتناول اللقاء، من بين مواضيع أخرى، مسألة عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي.

وقال فادفول في مؤتمر صحفي عقب اللقاء: “إذا كانت تركيا تطمح للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وأنا أفهم أن هذه هي رغبة تركيا، فستجد شريكا موثوقا وودودا في ألمانيا”.

ودعا الوزير الألماني إلى تكثيف التعاون بين الاتحاد الأوروبي وتركيا حول قضية عضويتها في الاتحاد.

وأضاف: “بالطبع، يجب على تركيا أن تؤكد رغبتها في اتباع هذا المسار (الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي). لكنني أعتقد أنه في هذه الحالة، يجب علينا نحن الاتحاد الأوروبي أيضا تفهم تطلعات تركيا وتعزيز قنوات التواصل معها. لقد حان الوقت لفتح صفحة جديدة”.

وفي الوقت نفسه، أكد فادفول أن استعداد الاتحاد الأوروبي لقبول تركيا في صفوفه لا ينفي ضرورة قيام الأخيرة بتلبية المعايير اللازمة.

وتابع الوزير الألماني: “لقد أصبحت تركيا شريكا مهما في مجالات عديدة. ولذلك، من مصلحتنا تعزيز التعاون بين الاتحاد الأوروبي وتركيا. وبالطبع، هذا لا يغير من حقيقة أن معايير كوبنهاغن لا تزال شرطا أساسيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي”.

وفي وقت سابق، قال فيدان إن المفاوضات بشأن عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي لا تزال متوقفة، وإنه يجب على بروكسل فتح فصول جديدة.

وكانت المفوضية الأوروبية قد صرحت في وقت سابق بأنها غير واثقة من التزام تركيا الكامل “بالقيم الديمقراطية”، مشيرة إلى أن مفاوضات عضوية الاتحاد الأوروبي دخلت منذ عام 2018 في طريق مسدود.

كانت تركيا مرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي منذ عام 1999، وتتفاوض بشأن عضويتها فيه منذ عام 2005.