رئيس بيرو يعتزم إعلان الطوارئ على الحدود لمنع دخول المهاجرين بلا وثائق

قال خوسيه جيري رئيس بيرو اليوم الجمعة إن بلاده ستعلن حالة الطوارئ على طول حدودها مع تشيلي مع سعي المهاجرين إلى عبور الحدود إلى داخل البلاد بعد تعهد المرشح الرئاسي الأوفر حظا في تشيلي بطرد المهاجرين غير المسجلين.

وقال جيري في تصريح على منصة إكس إن حالة الطوارئ “ستوفّر قدرا من الهدوء في مواجهة خطر دخول المهاجرين الذين لا يحملون تصاريح”.

وأشار الجنرال أرتورو فالفيردي، قائد الشرطة في بيرو، في تصريحات لقناة “كانال إن” التلفزيونية المحلية اليوم الجمعة إلى وجود ما لا يقل عن 100 أجنبي، معظمهم فنزويليون، على الحدود يسعون للعبور إلى بيرو.

وأفاد بتشديد إجراءات المراقبة على الحدود تحسبا للإعلان.

وفي 20 نوفمبر تشرين الثاني، حذر المرشح الرئاسي من اليمين المتطرف في تشيلي خوسيه أنطونيو كاست، وهو المرشح الأوفر حظا للفوز في جولة الإعادة التي تجرى الشهر المقبل ضد اليسارية جانيت خارا، من المهاجرين غير الشرعيين قائلا إنهم يجب أن يغادروا في الأشهر المقبلة وإلا سيتم احتجازهم وطردهم عندما يصل إلى السلطة.

وأضاف في رسالة بالفيديو على الحدود “إذا لم تغادروا طواعية، فسوف نحتجزكم ونطردكم، ثم تغادرون بما لديكم”.