نيويورك تايمز: ترامب ومادورو تحدثا الأسبوع الماضي وناقشا عقد اجتماع محتمل

كتبت أسماء لمنور في السبت 29 نوفمبر 2025 12:48 صباحاً - منذ 50 دقيقة

آخر تحديث: 28 - نوفمبر - 2025 11:34 مساءً

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز اليوم الجمعة نقلا عن مصادر مطلعة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث مع نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو الأسبوع الماضي وناقشا عقد اجتماع محتمل بينهما في الولايات المتحدة.

وأضافت الصحيفة أنه لا توجد خطط في الوقت الحالي لعقد مثل هذا الاجتماع، والذي في حال حدوثه، سيكون أول لقاء على الإطلاق بين الزعيم الفنزويلي ورئيس أمريكي.

وتأتي أنباء المكالمة الهاتفية في وقت يواصل فيه ترامب استخدام خطابه العدائي تجاه فنزويلا، مع الإشارة إلى احتمال اللجوء إلى الدبلوماسية.

ووصفت إدارة ترامب مادورو بأنه زعيم غير شرعي يقود منظمة لتهريب المخدرات تعرف باسم كارتل دي لوس سوليس (كارتل الشمس)، وهو ادعاء تنفيه كراكاس.

وتقصف الحكومة الأمريكية منذ أوائل سبتمبر أيلول ما تزعم أنها قوارب تنقل مخدرات قادمة من فنزويلا ودول أخرى في أمريكا اللاتينية، وهي ممارسة وصفها ديمقراطيون وباحثون وخبراء معنيون بحقوق الإنسان بأنها إعدامات خارج القانون.

وكرر ترامب أمس الخميس تهديداته السابقة ببدء قصف أهداف برية.

وقال ترامب للصحفيين “الأمور على الأرض أسهل، وسيبدأ ذلك قريبا جدا”.