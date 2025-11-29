الكرملين: لقاء بوتين مع وفد المفاوضين الأميركيين سيُعقد في النصف الأول من الأسبوع المقبل

كتبت أسماء لمنور في السبت 29 نوفمبر 2025 12:48 صباحاً - منذ 51 دقيقة

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، الجمعة، أن لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع وفد المفاوضين الأميركيين سيُعقد في النصف الأول من الأسبوع المقبل.

وقال بيسكوف للصحفيين رداً على سؤال حول موعد اللقاء: “في النصف الأول من الأسبوع. سنعلن عن اليوم في الوقت المناسب. لكن من الواضح أنه سيكون في النصف الأول من الأسبوع”.

وكان بوتين قد أعلن يوم الخميس أنه من المتوقع وصول وفد أميركي إلى موسكو في النصف الأول من الأسبوع المقبل.

في سياق آخر، قال المتحدث باسم الكرملين إن استقالة أندريه يرماك مدير مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أغرقت البلاد في أزمة سياسية خانقة.

وقال بيسكوف: “في كييف، تجري أحداث تعكس أزمة سياسية عميقة أثارتها فضائح فساد. لا أعتقد أن أحداً يستطيع حتى الآن الإجابة عن سؤال إلى ماذا ستؤدي إليه هذه الأزمة في نهاية المطاف”، مضيفاً أن عواقب هذا الأمر قد تكون متعددة.

وتابع: “الفساد كان ولا يزال موجوداً فيما يتعلق بالأموال التي قدمها الأميركيون والأوروبيون للحرب. هذه حقيقة. وبناءً على ذلك، ربما يتساءلون في كل من أميركا والدول الأوروبية عما سيحدث لنظام كييف غداً”.

واستقال يرماك يوم الجمعة بعد ساعات من مداهمة محققي مكافحة الفساد منزله في إطار تحقيق يتعلق بما أثير عن عملية احتيال في قطاع الطاقة.