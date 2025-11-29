السعودية تدين "الاعتداء الإسرائيلي السافر" على بلدة بيت جن في ريف دمشق

كتبت أسماء لمنور في السبت 29 نوفمبر 2025 12:48 صباحاً - منذ 35 دقيقة

أدانت وزارة الخارجية السعودية “الاعتداء السافر الذي قامت به القوات الإسرائيلية على بلدة بيت جن في ريف دمشق بسوريا”، مطالبة دول مجلس الأمن بالتصدي للانتهاكات المتكررة.

وقالت الخارجية السعودية في بيان: “تعرب وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار المملكة العربية السعودية للاعتداء السافر الذي قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلي على بلدة بيت جن في ريف دمشق بالجمهورية العربية السورية، مؤكدة رفضها التام لجميع الانتهاكات الإسرائيلية على الأراضي السورية ومحاولة زعزعة أمن واستقرار سوريا وشعبها الشقيق”.

وأضاف البيان: “تجدد المملكة مطالبتها للمجتمع الدولي وخاصة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن بالتصدي للانتهاكات الإسرائيلية المتكررة على سيادة سوريا، والممارسات الإسرائيلية الإجرامية بحق السكان في القرى والمناطق الحدودية السورية، مطالبة بتطبيق جميع القرارات والقوانين الدولية ذات الصلة بما يكفل سيادة ووحدة وأمن سوريا وشعبها الشقيق”.

هذا وأدانت وزارة الخارجية السورية في وقت سابق، “الاعتداء الإجرامي” الذي قامت به دورية تابعة للجيش الإسرائيلي من خلال توغلها داخل أراضي بلدة بيت جن في ريف دمشق واعتدائها على الأهالي وممتلكاتهم.

كما أثار التوغل الإسرائيلي في بلدة بيت جن السورية إدانات واسعة، بعدما أسفر عن مقتل 20 مدنيا وإصابة 25 آخرين، بينهم نساء وأطفال، فضلا عن نزوح واسع للسكان.