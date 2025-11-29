المستهلكون بأمريكا يتجنبون الطوابير ويتسوقون عبر الإنترنت في الجمعة السوداء

كتبت أسماء لمنور في السبت 29 نوفمبر 2025 12:48 صباحاً - منذ 42 دقيقة

آخر تحديث: 28 - نوفمبر - 2025 11:54 مساءً

أشخاص يصطفون خارج متجر أحذية رياضية خلال تخفيضات الجمعة السوداء، وودبري، نيويورك، الولايات المتحدة، 28 نوفمبر 2025. رويترز

أنفق الأمريكيون الذين يسعون لاقتناص الصفقات بأقل الأسعار في عيد الشكر عبر الإنترنت أكثر، بنسبة خمسة بالمئة، مما أنفقوه في العام الماضي مع تحول مزيد من المستهلكين إلى استخدام أجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف بدلا من تحمل الطقس البارد والوقوف في طوابير أمام المتاجر.

وفي حين أظهرت أرقام المبيعات المبكرة عبر الإنترنت اتجاها واعدا للإنفاق، إلا أن الإقبال على الصفقات في متاجر التجزئة الكبرى في الجمعة السوداء بدا ضعيفا مقارنة بالسنوات الماضية عندما كانت حشود من الناس تقف في طوابير في الصباح التالي لعيد الشكر.

وقال كثيرون ممن غامروا بالخروج للمتاجر إنهم ملتزمون بميزانية محدودة، خوفا من الإفراط في الإنفاق في وقت لا يزال فيه التضخم أعلى من المعتاد وسوق العمل ضعيفا.

وقالت جريس كوربيلو (67 عاما) من نيو روتشيل بولاية نيويورك “أتوخى المزيد من الحذر… لست متأكدة بشأن مسار الاقتصاد، ولا أريد أن أغرق نفسي في الديون”. وكانت كوربيلو تتحدث في مركز وودبري كومون في سنترال فالي بنيويورك صباح اليوم الجمعة.

وأشارت بيانات شركة (أدوبي أناليتيكس) إلى ارتفاع إجمالي الإنفاق عبر الإنترنت في عيد الشكر أمس الخميس 5.3 بالمئة على أساس سنوي ليصل إلى 6.4 مليار دولار. وتفحص الشركة معاملات التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت وتغطي أكثر من تريليون زيارة لأماكن البيع بالتجزئة في الولايات المتحدة.

وقالت أدوبي إن ذلك أفضل مما كان متوقعا، إذ قلل التسوق عبر الإنترنت من أهمية يوم الجمعة السوداء، مع انتشار العروض الترويجية الموجهة لهذا الحدث على مدى أسابيع.

وخيم شبح ارتفاع الأسعار على اليوم، إذ تقول مؤسسة (تاكس فاونديشن) غير الربحية إن مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة صعدت بأقل من المتوقع في سبتمبر أيلول، ويرجع ذلك لأسباب منها ارتفاع الأسعار، وأسهمت الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب في هذا الاتجاه بزيادة بنسبة 4.9 بالمئة على أسعار التجزئة.

هدوء في وقت الشروق

قبل حوالي ساعة من شروق شمس اليوم في درجات حرارة شديدة البرودة، كان كوانتافيوس شورتر، البالغ من العمر 40 عاما، ضمن عشرة أفراد تقريبا ينتظرون في طابور في حوالي الساعة السادسة صباحا بمتجر محلي في أحد أحياء أتلانتا.

اشترى شورتر جهاز تلفزيون ذكي بسعر 298 دولارا، وهو خصم مثالي لميزانيته المحدودة.

قال شورتر “عادة ما يكون سعر هذا الجهاز 500 دولار.. وصلت مبكرا لأنني توقعت نفاد الكمية”.