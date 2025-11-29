روسنفت الروسية تعلن انخفاض صافي دخلها 70% من يناير إلى سبتمبر

كتبت أسماء لمنور في السبت 29 نوفمبر 2025 12:48 صباحاً - منذ 33 دقيقة

قالت شركة روسنفت، أكبر منتج للنفط في روسيا، اليوم الجمعة إن صافي دخلها خلال الفترة من يناير كانون الثاني إلى سبتمبر أيلول تراجع 70 بالمئة على أساس سنوي إلى 277 مليار روبل (3.57 مليار دولار) في ظل ارتفاع أسعار الفائدة وتراجع أسعار النفط وقوة الروبل.

وأدى انخفاض أسعار النفط إلى تراجع الأرباح الفصلية لعدد من شركات النفط الكبرى، بما في ذلك شل وتوتال إنرجي.

وقالت روسنفت إن زيادة الإنفاق على ضمان “الأمن ضد الأعمال الإرهابية” فرضت ضغوطا إضافية على نتائج الشركة.

ولم تذكر الشركة تفاصيل هذه التدابير الأمنية. وتكثف أوكرانيا هجمات الطائرات المسيرة على البنية التحتية للطاقة في روسيا منذ أغسطس آب.

وأضافت الشركة أن إيراداتها هبطت 17.8 بالمئة في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري إلى 6.29 تريليون روبل.

وذكرت الشركة “لا يزال لسعر الفائدة الرئيسي المرتفع في بنك روسيا المركزي أثر سلبي كبير على الأرباح. وبالإضافة إلى ذلك، أثرت العوامل غير النقدية والعوامل الاستثنائية سلبا على محركات المؤشر خلال الفترة المشمولة بالتقرير”.

وانخفضت الأرباح قبل احتساب الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين 29.3 بالمئة لتصل إلى 1.6 تريليون روبل.