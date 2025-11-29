لجنة الإنقاذ الدولية لـ«الاتحاد»: 90% من سكان غزة يفتقرون إلى الغذاء والمياه والرعاية الصحية

ابوظبي - سيف اليزيد - عبدالله أبو ضيف (غزة)

كشفت المتحدثة باسم لجنة الإنقاذ الدولية، مديحة رضا، عن أن نحو 640 ألف شخص في غزة يواجهون خطر المجاعة، وأن أكثر من 50 ألف طفل يعانون سوء تغذية حاداً، في حين يفتقر 90% من السكان إلى الغذاء والمياه النظيفة والرعاية الصحية.

وقالت رضا، في تصريح لـ«الاتحاد»، إن هناك مؤشرات خطيرة على تفاقم الأزمة الغذائية والصحية في القطاع، بسبب استمرار القيود على دخول المساعدات، مما يجعل غالبية السكان على شفا المجاعة، محذرةً من خطورة انهيار الخدمات الطبية ونقص الوقود.

وأشارت إلى أن الوضع الإنساني في غزة يظل في غاية الهشاشة، ولا تزال كمية المساعدات التي تدخل القطاع محدودة للغاية، في وقت تبدو فيه احتياجات السكان هائلة وملحة، مشددةً على ضرورة زيادة المساعدات الإنسانية بشكل فوري ومستدام.

وقالت المسؤولة الدولية: إن «نقص الوقود أدى إلى توقف الخدمات الأساسية، إضافة إلى تراجع خطير في القدرة على توفير مياه صالحة للشرب، في حين تقترب المنظومة الطبية من الانهيار الكامل، إذ إن هناك 14 مستشفى من أصل 36 يعمل بشكل جزئي».

وأضافت أن «التحدي الأكبر الذي تواجهه لجنة الإنقاذ الدولية والمنظمات الإنسانية الأخرى يتمثل في القيود الشديدة المفروضة على إدخال المساعدات إلى غزة»، موضحة أنه في حالات السماح بدخول الإمدادات، تعرقل البنية التحتية المتضررة والاكتظاظ الشديد في المخيمات ونقص الوقود عملية إيصال هذه المساعدات إلى المحتاجين في الوقت المناسب.

وأفادت رضا بأن لجنة الإنقاذ الدولية تعمل بشكل وثيق مع شركاء محليين لتقديم الدعم الإنساني، وتشارك في آليات التنسيق التي تقودها الأمم المتحدة لضمان مواءمة الاستجابة مع الاحتياجات على الأرض، مشيرةً إلى أن الأولوية العاجلة للجنة تتمثل في توسيع نطاق المساعدات المنقذة للحياة وسط ظروف ميدانية شديدة الصعوبة.

ولفتت إلى أن لجنة الإنقاذ الدولية تعمل مباشرة ومن خلال شركائها المحليين على توسيع خدمات الصحة والحماية وتلبية الاحتياجات الأساسية، بما يشمل تعزيز برامج فحص وعلاج سوء التغذية، ودعم خدمات الصحة الإنجابية ورعاية الطوارئ للحوامل وحديثي الولادة.