ابوظبي - سيف اليزيد - مدريد (الاتحاد) دعا وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، أمس، إلى تطبيق حل الدولتين من أجل تحقيق سلام دائم في الشرق الأوسط.

جاء ذلك في كلمته في المنتدى الإقليمي العاشر للاتحاد من أجل المتوسط، المنعقد في برشلونة. وأكد ألباريس أنّ السلام العادل والدائم في الشرق الأوسط لن يتحقق إلا بتطبيق حل الدولتين.

وقال: «حان الوقت لإنهاء كل هذه المعاناة وبناء سلام دائم».

وأضاف: «تشكل خطة السلام الأميركية وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803 الداعم لها دليلاً لتطبيق حل الدولتين، هذا هو البديل الوحيد القادر على إعادة السلام والأمن لجميع شعوب الشرق الأوسط».

من جانبه، انتقد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في كلمته «رفض إسرائيل الاعتراف بالقانون الدولي وإفلاتها من العقاب».

وقال الصفدي: «لا يمكننا الاستمرار في التصرف وكأن شيئاً لم يحدث»، مضيفاً «أنهم لن يقبلوا أبداً بإقامة نظام فصل عنصري ضد الفلسطينيين، وأن السعي إلى حل الدولتين سيستمر».

كانت هذه تفاصيل خبر إسبانيا تدعو لتطبيق حل الدولتين من أجل تحقيق سلام دائم بالشرق الأوسط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.