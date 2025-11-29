وزير الدفاع الروماني أعلن استقالته بسبب "خطأ" في سيرته الذاتية

أعلن وزير الدّفاع الرّوماني المعيَّن في حزيران الماضي يونوت موستيانو (Ionuț Moșteanu) استقالته، بعدما ذكر أنّه ارتكب "خطأً" في سيرته الذّاتيّة بشأن شهادته الجامعيّة، إذ كَتب أنّه تخرّج من جامعة لم يلتحق بها قط، ما أدّى إلى تصاعد الجدل حول إدلائه بمعلومات كاذبة.

وأكّد في تصريح، أنّه لا يريد لهذا الجدل أن "يشتّت" انتباه الدّولة، مشدّدًا على أنّ "​رومانيا​ وأوروبا تتعرّضان لهجوم روسي. يجب الدّفاع عن أمننا القومي بكل ما يمكن".

وكانت قد سجّلت رومانيا سقوط شظايا طائرات مسيّرة على أراضيها منذ بدء الحرب الرّوسيّة الأوكرانيّة عام 2022، وأبلغت كذلك عن توغّل طائرات مسيّرة في أجوائها، تحطّمت منها واحدة الثلاثاء الماضي في الشّرق على الحدود مع أوكرانيا. كما اتهمت رومانيا موسكو بشنّ "هجمات هجينة"، بما في ذلك التدخّل في الانتخابات الرّئاسيّة العام الماضي، الّتي أُلغيت لاحقًا.