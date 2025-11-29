"سرايا القدس": نفذنا سلسلة عمليات خلال التصدي للاقتحامات الإسرائيلية للضفة تخللها تفجير عبوات ناسفة

ذكرت "​سرايا القدس​"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينيّة، أنّ "مقاتلينا نفّذوا سلسلةً من العمليّات الجهاديّة، خلال تصدّيهم لاقتحامات جيش العدو الصّهيوني لمدنٍ وبلدات في الضفة الغربية المحتلة، هي:

- استهدف مجاهدونا في كتيبة طوباس قوة مشاة راجلة بعبوة مضادة للأفراد محلية الصنع في محور واد التياسير ،والتصدي لقوات العدو المقتحمة للمدينة.

- تمكن مجاهدونا في سرية السيلة الحارثية من تفجير عبوة ناسفة أرضية معدة مسبقًا من نوع (طوفان) في جيب عسكري في محور الزيود والتصدي لقوات العدو المقتحمة للبلدة في عدة محاور.

- تمكن مجاهدونا في سرية السيلة الحارثية من تفجير عبوة ناسفة موجهة من نوع (سجيل) في آلية عسكرية صهيونية من نوع (نمر) في محور البير محققين اصابة مباشرة في الآلية المستهدفة كما تصدى مجاهدونا لقوات العدو المقتحمة للبلدة في عدة محاور.

- استهدف مجاهدونا في سرية السيلة الحارثية آلية عسكرية صهيونية من نوع (نمر) في محور البير الغربي بعبوة ناسفة أرضية من نوع (طوفان) محققين فيها إصابات مؤكدة.

- تصدى مجاهدونا في سرية السيلة الحارثية بالأسلحة المناسبة اقتحام قوات العدو في عدة محاور بالبلدة، وتمكنوا من استهداف مسار التعزيزات العسكرية المقتحمة لمحور الزيود بعبوة ناسفة أرضية من نوع (طوفان) محققين إصابات مباشرة.

- تمكن مجاهدونا في سرية السيلة الحارثية من تفجير عبوة ناسفة موجهة من نوع (سجيل) في جيب عسكري وإعطابه في محور الزيود، كما يواصل أبطالنا التصدي لاقتحام قوات العدو للبلدة من عدة محاور".