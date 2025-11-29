ذكرت وكالة "فرانس برس"، أنّ محكمةً في اسطنبول برّأت 87 شخصًا، من تهمة المشاركة في تظاهرة غير مرخّصة خلال موجة احتجاجات في المدينة في آذار الماضي.
وأشارت جمعيّة "فيليدر" لأولياء أمور الطلّاب إلى "أنّنا دعمنا شبابنا الّذين اعتُقلوا ولوحقوا قضائيًّا بعد 19 آذار. واليوم، تمّت تبرئة 87 منهم".
وكان المتهمون، ومعظمهم من الشّباب والطلّاب، قد اعتُقلوا خلال موجة احتجاجات مؤيّدة لرئيس بلديّة اسطنبول المعارض أكرم إمام أوغلو، بعد أيّام من اعتقاله.
وكان قد بُرّئ أمس الخميس، أربعة صحافيّين أتراك من بينهم مصوّر وكالة "فرانس برس" ياسين أكغول، سُجنوا لعدّة أيّام أواخر آذار بعد تغطيتهم الاحتجاجات.
كانت هذه تفاصيل خبر محكمة في اسطنبول برّأت 87 تركيًا اتهموا بالمشاركة في تظاهرات غير مرخصة في آذار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.