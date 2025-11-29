محكمة في اسطنبول برّأت 87 تركيًا اتهموا بالمشاركة في تظاهرات غير مرخصة في آذار

ذكرت وكالة "فرانس برس"، أنّ محكمةً في اسطنبول برّأت 87 شخصًا، من تهمة المشاركة في تظاهرة غير مرخّصة خلال موجة احتجاجات في المدينة في آذار الماضي.

وأشارت جمعيّة "فيليدر" لأولياء أمور الطلّاب إلى "أنّنا دعمنا شبابنا الّذين اعتُقلوا ولوحقوا قضائيًّا بعد 19 آذار. واليوم، تمّت تبرئة 87 منهم".

وكان المتهمون، ومعظمهم من الشّباب والطلّاب، قد اعتُقلوا خلال موجة احتجاجات مؤيّدة لرئيس بلديّة اسطنبول المعارض أكرم إمام أوغلو، بعد أيّام من اعتقاله.

وكان قد بُرّئ أمس الخميس، أربعة صحافيّين أتراك من بينهم مصوّر وكالة "فرانس برس" ياسين أكغول، سُجنوا لعدّة أيّام أواخر آذار بعد تغطيتهم الاحتجاجات.