المجلس العسكري في غينيا بيساو عيّن رئيس وزراء من الحكومة السابقة

عيّن المجلس العسكري الذي استولى على السلطة في ​غينيا بيساو​، آخر وزير مال للرئيس المعزول رئيسا للوزراء، وذلك غداة تعيين جنرال رئيسا لفترة انتقالية من المتوقع أن تستمر عاما.

