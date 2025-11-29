السفير الأميركي: دعمنا للجيش مستمر والتفاوض بين لبنان وإسرائيل ضروري لسلامٍ دائم

أشار السّفير الأميركي في لبنان ميشال عيسى، إلى أنّ "الجيش اللبناني وسّع انتشاره في الجنوب بشكل ملموس، وبدأ بالفعل بتدمير البُنى العسكريّة لـ"حزب الله"، وعليه استكمال نزع السّلاح في كلّ الأراضي اللّبنانيّة انسجامًا مع قرار الحكومة باستعادة سيادتها الكاملة".
وأكّد في تصريح لقناة الـ"MTV"، أنّ "التفاوض بين لبنان وإسرائيل ضروري لسلامٍ دائم، لكن نزع سلاح "حزب الله" ليس بندًا للتفاوض، بل التزام لبناني يجب على الدّولة تنفيذه"، لافتًا إلى أنّ "الجانبَين مستعدّان للانخراط في محادثات بوساطة أميركيّة، عندما تتوافر الظّروف المناسبة".
وأعلن عيسى أنّ "الدّعم الأميركي مستمر، بهدف تعزيز قدرات الجيش وقوى الأمن لتطبيق قرار الدّولة بحصر السلاح بالمؤسّسات الشّرعيّة"، مذكّرًا بأنّ "واشنطن كانت قد أعلنت في أيلول الماضي عن 237 مليون دولار دعمًا أمنيًّا، منها 193 مليونًا للجيش و45 مليونًا لقوى الأمن الدّاخلي".
وفي ما خص ملف النازحين السوريين، ركّز على أنّ "الإدارة الأميركية ترحّب بارتفاع أعداد النّازحين العادئين إلى سوريا"، مبيّنًا أنّ "أكثر من 335 ألف نازح عادوا منذ مطلع 2025، نتيجة تنسيق لبناني- أميركي- دولي، وأنّ واشنطن تعمل لزيادة هذا الرّقم في المرحلة المقبلة".
