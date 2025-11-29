المستشار الألماني سيتوجه إلى إسرائيل نهاية الأسبوع المقبل في أول زيارة رسمية له

أعلن المتحدّث المساعد باسم الحكومة الألمانيّة شتيفن ماير، أنّ المستشار الألماني ​فريدريش ميرتس​ (Friedrich Merz) سيتوجّه إلى إسرائيل في 6 كانون الأوّل المقبل، في أوّل زيارة رسميّة له، في وقت تشهد فيه المنطقة توترًا متصاعدًا. وسيلتقي ميرتس رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​، على أن يتوجّه في اليوم التالي إلى متحف "ياد فاشيم" لتخليد ذكرى ضحايا المحرقة.

وأشار المتحدّث إلى أنّ "المحادثات ستركّز على "العلاقات الثّنائيّة، واستمرار تثبيت وقف إطلاق النّار في ​قطاع غزة​، إلى جانب قضايا دوليّة أخرى". وعن احتمال زيارة نتانياهو لألمانيا، رغم صدور مذكّرة توقيف من المحكمة الجنائية الدولية بحقّه على خلفيّة اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانيّة في غزّة، أوضح أنّ ذلك "ليس مطروحًا حاليًّا".

​​​​​​ويأتي إعلان الزّيارة بعد أيّام من قرار برلين رفع جزء من حظر السّلاح المفروض على إسرائيل منذ آب الماضي، في أعقاب تصعيد عمليّاتها العسكريّة في غزّة.