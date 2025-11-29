سلطات الدومينيكان: ضبط 1,5 طن كوكايين بعملية مشتركة مع القوات الأميركية في الكاريبي

كشفت المديريّة الوطنيّة لمكافحة المخدّرات في جمهوريّة ​الدومينيكان​، عن ضبط 1,5 طن من ​الكوكايين​، في عمليّة مشتركة مع القوّات الأميركيّة المنتشرة في منطقة ​الكاريبي​.

وأوضحت في بيان، أنّ عمليّة الضّبط جاءت "بعد مطاردة مكثّفة استمرّت أكثر من 12 ساعة جوًّا وبحرًا وبرًّا، لزورق على بُعد عدّة أميال بحريّة جنوب بونتا ساليناس"، على مسافة نحو 65 كيلومترا من العاصمة سانتو دومينغو. وأشارت إلى أنّ الزّورق كان محمَّلًا بـ"1497 حزمة يُعتقد أنّها كوكايين"، لافتةً إلى أنّه أُلقي القبض على ثلاثة رجال، اثنان من الدومينيكان وكولومبي.

وتُعدّ هذه أكبر شحنة يتمّ اعتراضها في العام 2025 في الدّومينيكان.

يُذكر أنّ الجيش الأميركي كان قد نشر في منطقة الكاريبي، حاملة الطّائرات الأكبر في العالم "يو إس إس جيرالد فورد" ومجموعتها الجوّيّة-البحريّة، بهدف رسمي معلَن هو مكافحة المخدّرات، مستهدفًا خصوصًا فنزويلا.

وسمحت الدّومينيكان يوم الخميس الماضي للولايات المتحدة باستخدام مطار سانتو دومينغو الدّولي وقاعدة جوّيّة، في إطار انتشارها العسكري ل​مكافحة المخدرات​ في منطقة البحر الكاريبي والمحيط الهادئ.