تعرض ناقلة نفط ترفع علم غامبيا لهجوم في البحر الأسود قبالة سواحل تركيا

تعرّضت ناقلة النّفط "فيرات" الّتي ترفع علم غامبيا، لهجوم في البحر الأسود قبالة سواحل تركيا.
وأوضحت هيئة الملاحة البحريّة التركيّة، أنّ طاقم السّفينة لم يصب بأذى، ولم تحدّد طبيعة الهجوم أو الأضرار.
من جهته، أفاد طاقم النّاقلة "فيرات" بتعرّضها لهجوم على بُعد 35 ميلًا من السّاحل التركي في البحر الأسود.
وهذه هي الحادثة الثّانية قبالة سواحل تركيا اليوم، إذ ذكرت الهيئة في وقت سابق أنّ ناقلة النّفط "كايروس" الّتي تحمل علم غامبيا، اشتعلت فيها النّيران في البحر الأسود على بُعد 28 ميلًا قبالة سواحل تركيا، بسبب تأثيرات خارجيّة.
