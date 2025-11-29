الأب حبيقة: المعادلة في لبنان تفجيرية للأسف لكن حضور البابا سيخض الضمائر العالمية

لفت النّائب العام في الرّهبانيّة اللّبنانيّة المارونيّة الأب جورج حبيقة، إلى أنّ "البابا لاوون الرابع عشر يتمتع بسلطة معنويّة هائلة، والاستقبال الّذي أُقيم له في تركيا أمس كان مهيبًا جدًّا، ولم يحصل لأي رئيس من قبل لأنّه يمثّل قيمًا إنسانيّةً قيّمةً جدًّا".
ورأى في تصريح لقناة الـ"LBCI"، أنّ "المعادلة في لبنان تفجيريّة للأسف، ولكن حضور البابا لاوون سيخضّ الضّمائر العالميّة أنّ هذا البلد آسى كثيرًا ودفع ثمنًا باهظًا وهذا يكفي"، مشدّدًا على أنّ "لبنان باقٍ وهو عصيّ على الموت ويولد أبدًا من رماده، وهذا ما يظهره تاريخه".
