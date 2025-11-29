"رويترز": روبيو لن يشارك في اجتماع وزراء خارجية "الناتو"

أفادت وكالة "رويترز" نقلًا عن مصادر، بأنّ وزير الخارجيّة الأميركيّة ماركو روبيو يعتزم عدم حضور اجتماع وزراء خارجيّة "حلف شمال الأطلسي" (الناتو) في بروكسل، المقرّر في الثّالث من كانون الأوّل المقبل، لأسباب غامضة.
وأوضحت أنّ الولايات المتحدة سيمثّلها في الاجتماع نائب وزير الخارجيّة الأميركيّة كريستوفر لاندو، مشيرةً إلى أنّه "من غير الواضح تمامًا سبب امتناع روبيو عن حضور الاجتماع، وأنّ خططه قد تتغيّر في اللّحظة الأخيرة".
وكان قد توجّه روبيو في نهاية الأسبوع الماضي إلى سويسرا، لإجراء محادثات مع مسؤولين أوكرانيّين بشأن خطّة أميركيّة لإنهاء الحرب في أوكرانيا، انتقدها الحلفاء الأوروبيّون باعتبارها مؤاتية لروسيا.
