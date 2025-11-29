غوتيريس: أكرر دعوتي لإنهاء الاحتلال غير القانوني للأراضي الفلسطينية

شدد الأمين العام للأمم المتحدة ​أنطونيو غوتيريس​، في تصريح، على أن "للشعب الفلسطيني الحق في الكرامة والعدالة وتقرير المصير وانتهكت هذه الحقوق على مدار العامين الماضيين"، في ظل الحرب الإسرائيلية على غزة واستمرار الانتهاكات في الضفة الغربية.

وقال: "أكرر دعوتي لإنهاء الاحتلال غير القانوني للأراضي الفلسطينية"، و"أكرر دعوتي لإحراز تقدم لا رجعة فيه نحو حل الدولتين حيث تعيش إسرائيل وفلسطين جنبا إلى جنب في سلام وأمن".