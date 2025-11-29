شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، في تصريح، على أن "للشعب الفلسطيني الحق في الكرامة والعدالة وتقرير المصير وانتهكت هذه الحقوق على مدار العامين الماضيين"، في ظل الحرب الإسرائيلية على غزة واستمرار الانتهاكات في الضفة الغربية.
وقال: "أكرر دعوتي لإنهاء الاحتلال غير القانوني للأراضي الفلسطينية"، و"أكرر دعوتي لإحراز تقدم لا رجعة فيه نحو حل الدولتين حيث تعيش إسرائيل وفلسطين جنبا إلى جنب في سلام وأمن".
كانت هذه تفاصيل خبر غوتيريس: أكرر دعوتي لإنهاء الاحتلال غير القانوني للأراضي الفلسطينية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.