محامو بولسونارو طلبوا من المحكمة العليا البرازيلية إلغاء الحكم الصادر ضده في قضية الانقلاب

قدم محامو الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو، استئنافا جديدا طلبوا فيه إلغاء محاكمته بتهمة التآمر للانقلاب والتي حكم عليه فيها بالسجن 27 عاما.
وطالب محامو بولسونارو بـ"إلغاء الإجراءات الجنائية" وتبرئة بولسونارو، وفقا لوثيقة اطلعت عليها وكالة فرانس برس، وذلك بعد ثلاثة أيام من إصدار المحكمة العليا أمرا للرئيس البرازيلي السابق المدان للبدء بتنفيذ عقوبته.
وحوكم بولسونارو وأدين من قبل هيئة قضائية من خمسة أعضاء في المحكمة العليا.
ويستأنف محاموه الحكم الآن أمام الهيئة الكاملة للمحكمة المؤلفة من 11 عضوا في مسعى لإلغاء محاكمته برمتها.
وينص استئناف الدفاع على أن "الإدانة الجائرة" الصادرة بحق بولسونارو "يجب أن تعرض على الهيئة الكاملة للمحكمة الفدرالية العليا للتدقيق فيها، وفي النهائية ستظهر براءته وتعلن".
ولم يكن واضحا بشكل فوري ما إذا كان هذا الاستئناف يحظى بفرصة النجاح.
