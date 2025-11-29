استئناف الرحلات لمطار فيلادلفيا بأميركا بعد إيقافها لفترة وجيزة بسبب تهديد بوجود قنبلة

توقفت الرحلات الجوية إلى مطار فيلادلفيا الدولي لفترة وجيزة بسبب تهديد بوجود قنبلة، والذي تم حله دون وقوع حوادث، وفقا لإدارة الطيران الفيدرالية الأميكية والشرطة.
وصرح متحدث باسم الشرطة في بيان بأن التوقف كان بسبب "حالة تتطلب مساعدة شرطة فيلادلفيا على متن طائرة"، مضيفا أن الطائرة حصلت على الإذن بالإقلاع، وتم رفع التوقف.
وكانت تقارير عن تهديدات بالقنابل في مطارات أميركية أخرى وردت في وقت سابق من هذا الشهر، والتي تم حلها أيضا دون وقوع حوادث.
وتوقفت العمليات في مطار ريغان واشنطن الوطني لفترة وجيزة في أوائل تشرين الثاني بسبب تهديد بوجود قنبلة على طائرة تابعة لشركة يونايتد إيرلاينز (UAL.O). وصرح مكتب التحقيقات الفيدرالي آنذاك بأنه استجاب للبلاغ ولم يعثر على أي شيء خطير.
