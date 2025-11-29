ويتكوف: الأوكرانيون ناضلوا ببسالة من أجل استقلالهم وحان وقت ترسيخ ما حققوه عبر الدبلوماسية

أشار المبعوث الأميركي ​ستيف ويتكوف​، إلى أن "الأوكرانيين ناضلوا ببسالة من أجل استقلالهم، وحان وقت ترسيخ ما حققوه عبر الدبلوماسية"، في ظل جهود للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين ​روسيا​ و​أوكرانيا​ وفقا لخطة أميركية.

ورأى، في تصريح لصحيفة "وول ستريت جورنال"، أنه "إذا أصبحت روسيا وأوكرانيا وأميركا شركاء تجاريين فسيكون ذلك حصنا منيعا ضد أي صراعات"، موضحا أن "روسيا تمتلك موارد هائلة ومساحات شاسعة من الأراضي".

وكان قد قال الكرملين إن ستيف ويتكوف سيزور موسكو الأسبوع المقبل يرافقه عدد من المسؤولين الأميركيين الكبار، لإجراء محادثات بشأن خطة محتملة للسلام في أوكرانيا.

يأتي ذلك فيما أكد البيت الأبيض أن القضايا التي لا تزال عالقة في المباحثات الرامية لوضع حد للحرب الروسية على أوكرانيا "ليست مستعصية على الحل"، لكنها ستتطلب المزيد من المفاوضات.