ارتفاع الأسهم الأمريكية بدعم من توقعات خفض الفائدة

ارتفعت الأسهم الأمريكية في جلسة قصيرة يوم الجمعة وسط تداولات ضعيفة بسبب عطلة عيد الشكر، مدفوعة بمكاسب في أسهم التجزئة وانتعاش شركات التكنولوجيا. وتعزّزت الثقة في السوق مع ارتفاع توقعات خفض سعر الفائدة في ديسمبر.

وسجّل داو جونز ارتفاعاً بنسبة 0.61% إلى 47,716.42 نقطة، وصعد S&P 500 بنسبة 0.54% إلى 6,849.09 نقطة، بينما ارتفع ناسداك بنسبة 0.65% ليصل إلى 23,365.69 نقطة. وصعدت معظم قطاعات S&P 500 باستثناء قطاع الرعاية الصحية بعد انخفاض سهم Eli Lilly بنسبة 2.6%.

وعلى الصعيد الأسبوعي، حققت المؤشرات الثلاثة مكاسب واضحة، إذ ارتفع S&P 500 بنسبة 3.73% وناسداك 4.91% وداو جونز 3.18%. كما أنهى داو جونز وS&P 500 تعاملات الشهر على ارتفاع، بينما تراجع ناسداك بنسبة 1.51% نتيجة المخاوف بشأن تقييمات شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.