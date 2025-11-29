إيرباص تستدعي 6 آلاف طائرة A320 لإصلاح برمجيات التحكم بعد حادث تقني

كتبت أسماء لمنور في السبت 29 نوفمبر 2025 08:16 صباحاً - منذ 14 ثانية

أعلنت شركة إيرباص الأوروبية عن عملية استدعاء ضخمة تشمل 6 آلاف طائرة من طراز A320 لإجراء إصلاحات فورية على برمجيات التحكم بالطيران، في واحدة من أكبر عمليات الاستدعاء بتاريخ الشركة الممتد لـ55 عاماً. يأتي القرار خلال عطلة سفر مزدحمة في الولايات المتحدة، ما ينذر باضطرابات في الرحلات.

الإصلاح يتمثل أساساً في العودة إلى نسخة برمجيات سابقة، ويجب تنفيذه قبل السماح للطائرات بالطيران مجدداً. ويتوقع أن تتسبّب هذه العملية في تأخير أو إلغاء رحلات.

أمريكان إيرلاينز قالت إن 340 من أصل 480 طائرة A320 تحتاج للإصلاح، وتتوقع إكماله بحلول السبت، مع استغراق نحو ساعتين لكل طائرة. شركات أخرى مثل لوفتهانزا، إنديجو، إيزي جيت، وأفيانكا أعلنت عن توقفات قصيرة، فيما توقفت أفيانكا عن بيع التذاكر حتى 8 ديسمبر بسبب تأثر نحو 70% من أسطولها.

يعمل حالياً حوالي 11,300 طائرة من عائلة A320، ويُتوقع أن يؤثر الاستدعاء على ثلثيها بتوقف قصير، بينما قد تحتاج أكثر من 1,000 طائرة لتغيير أجهزة إضافية.

الاستدعاء جاء بعد حادث لطائرة JetBlue في 30 أكتوبر، فقدت فيه الطائرة الارتفاع بصورة مفاجئة بسبب خلل مرتبط بتأثر بيانات أنظمة التحكم بأشعة الشمس، ما أدى لإصابات وهبوط اضطراري. الأمر دفع كلّاً من وكالة سلامة الطيران الأوروبية، وبشكل متوقع إدارة الطيران الأمريكية، لإصدار توجيهات طارئة بضرورة الإصلاحات.

الشركة المصنعة للكمبيوتر المعني، تاليس الفرنسية، أكدت أن أجهزتها مطابقة للمواصفات وأن المشكلة تتعلق بالبرمجيات التي ليست ضمن مسؤوليتها.