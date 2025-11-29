أعلنت سلطات أوكرانيا، أنّ الجيش الروسي شنّ هجوما بطائرات مسيرة استهدف العاصمة الأوكرانية كييف، ما أدى إلى مقتل شخصيَن وإصابة 13 آخرين.
وسُمعت انفجارات مدوية في كييف، في حين أفاد مسؤولون أوكرانيون بأن قوات الدفاع الجوي عملت على صد الهجوم.
وكان قد قال رئيس الإدارة العسكرية في كييف، تيمور تكاتشينكو، إن "طائرات مسيرة للعدو حلقت فوق المدينة، والدفاعات الجوية ترد. مواقع عدة استهدفت في محيط العاصمة".
وحذر رئيس بلدية كييف، فيتالي كليتشكو، السكان بضرورة البقاء في الملاجئ أثناء الهجوم.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، تعرضت كييف لهجوم ليلي آخر بطائرات مسيرة وصواريخ روسية أدى إلى مقتل سبعة اشخاص، وفق مسؤولين، واندلاع حرائق في أبنية سكنية.
كانت هذه تفاصيل خبر سلطات أوكرانيا: مقتل شخصَين وإصابة 13 آخرين في هجوم روسي بطائرات مسيّرة استهدف كييف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.