"فوكس نيوز": إصابة شخصين على الأقل بطلقات نارية في مركز تسوق في كاليفورنيا

أفادت شبكة "فوكس نيوز" الأميركية، عن "إصابة شخصين على الأقل بطلقات نارية في مركز تسوق في ​كاليفورنيا​ بالولايات المتحدة الأميركية".

وأفادت الشرطة الأميركية بأن الحادث وقع في غرب سان خوسيه، حيث وجد مصابان في مكان الحادث ونقلا إلى مستشفى قريب لإصابتهما بطلقات نارية. وقالت إنها تحقق في حادث إطلاق النار.

وأضافت الشرطة: "يبدو أن حادث إطلاق النار هذا حادث فردي ومطلق نار ليس نشطا. ومع ذلك، قام الضباط بإخلاء المركز التجاري للتأكد من عدم وجود أي تهديد مستمر للسلامة العامة".