أفادت شبكة "فوكس نيوز" الأميركية، عن "إصابة شخصين على الأقل بطلقات نارية في مركز تسوق في كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأميركية".
وأفادت الشرطة الأميركية بأن الحادث وقع في غرب سان خوسيه، حيث وجد مصابان في مكان الحادث ونقلا إلى مستشفى قريب لإصابتهما بطلقات نارية. وقالت إنها تحقق في حادث إطلاق النار.
وأضافت الشرطة: "يبدو أن حادث إطلاق النار هذا حادث فردي ومطلق نار ليس نشطا. ومع ذلك، قام الضباط بإخلاء المركز التجاري للتأكد من عدم وجود أي تهديد مستمر للسلامة العامة".
كانت هذه تفاصيل خبر "فوكس نيوز": إصابة شخصين على الأقل بطلقات نارية في مركز تسوق في كاليفورنيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.